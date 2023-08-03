Загалом варто сказати, що ситуація на полі бою є важкою, однак нашим бійцям вдається її контролювати. Окрім Півдня, запеклі бої між загарбниками та захисниками тривають на Сході, зокрема, на Бахмутському напрямку.

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Що заважає ЗСУ просуватися інтенсивніше

Власне, в оборонному відомстві Британії зазначають, що саме рослинність, яка виростає на українських полях, дещо уповільнює просування наших військових у південних областях.

Зарості, що відростають на полях боїв на Півдні України, ймовірно, є одним із факторів, що сприяє загалом повільному ходу бойових дій у цьому районі.

Зазначимо, що родючий український чорнозем в зоні бойових дій уже понад 18 місяців страждає від активних бойових дій. Водночас цьогорічне вологе й тепле літо сприяє виростанню бур'янів. Вони часто маскують російські міни.

Додаткове прикриття (у вигляді заростей – 24 Канал) допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює очищення мінних полів.

Зверніть увагу! Разом з тим у міноборони Британії наголошують, що бур'яни й кущі на полях не лише ускладнюють роботу Збройних Сил, а й – просування загарбників.

Яка ситуація на східних напрямках