Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій. Раніше градус ескалації на цьому напрямку дещо знизився, але тепер знову підвищився.
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"Взагалі росіяни натякали на величезну наступальну операцію, яка тепер зводиться до атак максимум батальйону. Це далеко не той наступ, на який вони розмахувались", – зазначив Череватий.
Росіяни продовжують атакувати Куп'янсько-Лиманський напрямок: дивіться відео
Ймовірно, ворог прагне вийти на рубежі вздовж річки Оскіл, щоб вирівняти лінію оборони. Однак він не має для цього достатньо можливостей.
Яка ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку
За останню добу 31 липня відбулось 13 боєзіткнень. Ворог посилено б'є всіма видами артилерії – від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Ударив 617 разів, здійснив сім авіанальотів.
Однак Сили оборони теж не байдикували. Під час відбиття атак знищили 43 окупантів і поранили 123. Крім того, ліквідували багато ворожої техніки.
Які окупанти воюють на цьому напрямку
З професійних підрозділів ворога можна назвати хіба що десантників і піхоту. Щоб закрити кадрові діри, на фронт також відправляють:
- "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);
- територіальні війська;
- різні ПВК типу "Ветеран" і "Ліга".
Однак перераховані сили не мають мотивації і бойового досвіду, тож не становлять серйозної загрози для українських захисників.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Українські військові продовжують звільняти окуповані території. Так, ввечері 27 липня стало відомо про повернення під контроль України Старомайорського Донецької області. Разом з ним знову вдома вже 10 населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.
- Крім того, захисники близькі до оперативного оточення Кліщіївки на Донеччині. Це село може стати ключем до звільнення Бахмута.
- Російські загарбники намагаються спинити Сили оборони. Для цього ворог щільно мінує території, а також укріплюється бетонними загородженнями навіть у лісопосадках. Однак йому це не допоможе.