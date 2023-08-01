Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій. Раніше градус ескалації на цьому напрямку дещо знизився, але тепер знову підвищився.

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"Взагалі росіяни натякали на величезну наступальну операцію, яка тепер зводиться до атак максимум батальйону. Це далеко не той наступ, на який вони розмахувались", – зазначив Череватий.

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Ймовірно, ворог прагне вийти на рубежі вздовж річки Оскіл, щоб вирівняти лінію оборони. Однак він не має для цього достатньо можливостей.

Яка ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку

За останню добу 31 липня відбулось 13 боєзіткнень. Ворог посилено б'є всіма видами артилерії – від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Ударив 617 разів, здійснив сім авіанальотів.

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Однак Сили оборони теж не байдикували. Під час відбиття атак знищили 43 окупантів і поранили 123. Крім того, ліквідували багато ворожої техніки.

Які окупанти воюють на цьому напрямку

З професійних підрозділів ворога можна назвати хіба що десантників і піхоту. Щоб закрити кадрові діри, на фронт також відправляють:

"Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);

територіальні війська;

різні ПВК типу "Ветеран" і "Ліга".

Однак перераховані сили не мають мотивації і бойового досвіду, тож не становлять серйозної загрози для українських захисників.

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