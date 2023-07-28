Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати українські позиції, але при цьому втрачає свою артилерію.
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Ситуація в операційній зоні Східного угруповання
Довкола Бахмута Сили оборони утримують ініціативу й щодоби видавлюють ворога з нашої землі, попри відчайдушний спротив противника. Протягом 27 липня:
- ворог 537 разів обстріляв українські позиції, здійснив 3 авіанальоти та 11 разів вступив у боєзіткнення;
- за добу Сили оборони знищили 73 окупанти, поранили 147 та взяли 2 полонених;
- ворог втратив 1 БМП, 2 САУ "Гвоздика", 8 гармат, 2 ПТРК та 2 польові склади з боєприпасами.
Сергій Череватий про актуальну ситуацію на Сході: дивіться відео
Водночас на Лимано-Куп’янському напрямку дещо знизився градус ескалації. Протягом 27 липня на цьому напрямку відбулося всього 4 боєзіткнення. Однак окупанти продовжують інтенсивно використовувати артилерію проти Сил оборони:
- за добу окупанти здійснили 558 обстрілів з усіх типів озброєння при 5 авіанальотах;
- під час ворожих атак було знищено 47 окупантів, 123 поранено, 1 взято в полон;
- також було знищено 2 ворожі БМП, 5 гармат, 1 легкоброньований артилерійський тягач і 1 польовий склад із боєприпасами.
Бої на Сході України: останні тенденції
- Україна має тактичні успіхи на південь від Бахмута, де Сили оборони зайняли позиції поблизу Андріївки. Подальше просування на цьому відтинку може суттєво обрізати російські маршрути постачання до Бахмута.
- Свої ж основні сили Росія зосередила на Луганщині, де за повідомленнями Генштабу розташовувалось 100 тисяч військ противника. Цим контингентом окупанти намагалися наступати в напрямку Лимана та Куп'янська, однак мали лише тактичні успіхи.
- Окрім цього тривають важкі бої поблизу Авдіївки та Мар'їнки. які розташовані поблизу Донецька. Противник кидає у бій великі сили, щоб покращити своє тактичне становище, але українські військові продовжують утримувати свої позиції.