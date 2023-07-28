Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати українські позиції, але при цьому втрачає свою артилерію.

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Ситуація в операційній зоні Східного угруповання

Довкола Бахмута Сили оборони утримують ініціативу й щодоби видавлюють ворога з нашої землі, попри відчайдушний спротив противника. Протягом 27 липня:

ворог 537 разів обстріляв українські позиції, здійснив 3 авіанальоти та 11 разів вступив у боєзіткнення;

за добу Сили оборони знищили 73 окупанти, поранили 147 та взяли 2 полонених;

ворог втратив 1 БМП, 2 САУ "Гвоздика", 8 гармат, 2 ПТРК та 2 польові склади з боєприпасами.

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Водночас на Лимано-Куп’янському напрямку дещо знизився градус ескалації. Протягом 27 липня на цьому напрямку відбулося всього 4 боєзіткнення. Однак окупанти продовжують інтенсивно використовувати артилерію проти Сил оборони:

за добу окупанти здійснили 558 обстрілів з усіх типів озброєння при 5 авіанальотах;

під час ворожих атак було знищено 47 окупантів, 123 поранено, 1 взято в полон;

також було знищено 2 ворожі БМП, 5 гармат, 1 легкоброньований артилерійський тягач і 1 польовий склад із боєприпасами.

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