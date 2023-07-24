Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ворог намагається повернути втрачені позиції.

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Що відбувається в Авдіївці

Віталій Барабаш зазначив, що за останню добу загарбники влаштували 18 масованих обстрілів та 2 авіаракетні удари по Авдіївці. По позиціях навколо міста було приблизно 200 обстрілів та 5 авіаракетних ударів.

По місту гатять з усього, що в них є: це і ствольна артилерія, системи РСЗВ "Град", міномети, танкові обстріли. Наші захисники мали певний успіх на півдні, півночі від міста декілька тижнів тому. Це не може заспокоїти нашого ворога. Росіяни намагаються штурмувати, повернути раніше втрачені позиції,

– сказав він.

За минулу добу у напрямку Авдіївки відбулось 9 штурмових дій з боку росіян, успіхів вони не мали. ЗСУ потужно насипали окупантам, особливо біля Первомайського, Водяного.

"Ситуація дійсно дуже гаряча, але контрольована. Жодного успіху ворог не має, наші хлопці не дають їм змоги. Місцями якщо бачать якусь мінімальну можливість для позиційної контратаки, наші бійці обов'язково це роблять, жодного шансу не втрачають", – додав начальник Авдіївської МВА.

Барабаш про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

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