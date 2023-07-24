Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, враг пытается вернуть утраченные позиции.

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Что происходит в Авдеевке

Виталий Барабаш отметил, что за последние сутки захватчики устроили 18 массированных обстрелов и 2 авиаракетных удара по Авдеевке. По позициям вокруг города было около 200 обстрелов и 5 авиаракетных ударов.

По городу гатят из всего, что у них есть: это и ствольная артиллерия, системы РСЗО "Град", минометы, танковые обстрелы. Наши защитники имели определенный успех на юге, севере от города несколько недель назад. Это не может успокоить нашего врага. Россияне пытаются штурмовать, вернуть ранее утраченные позиции,

– сказал он.

За прошедшие сутки в направлении Авдеевки произошло 9 штурмовых действий со стороны россиян, успехов у них не было. ВСУ мощно насыпали оккупантам, особенно возле Первомайского, Водяного.

"Ситуация действительно очень горячая, но контролируемая. Никакого успеха враг не имеет, наши парни не позволяют им. Местами если видят какую-то минимальную возможность для позиционной контратаки, наши бойцы обязательно это делают, никакого шанса не теряют", – добавил начальник Авдеевской ГВА.

Барабаш о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

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