Об этом 24 Каналу сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он рассказал о недавнем интересном случае с пленником из якобы 1-го армейского корпуса "ДНР".

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Какие силы воюют у Авдеевки

На Авдеевском направлении воюют разные подразделения. В основном там фиксируют мобилизованный и 1-й армейский корпус "ДНР". Однако, вероятно, в эти формирования набирают совсем не местные.

Несколько недель назад в плен попал представитель 1-го армейского корпуса ДНР. Он из Макеевки, будто бы с 2014 года был в рядах этих недоформирований. Мне непонятно и то, как он до сих пор жив. Странный у него говор и странно он вел себя при задержании,

– рассказал Виталий Барабаш.

Обычно в таких стрессовых обстоятельствах человек может не контролировать себя из-за тревоги, его голос может дрожать. Однако у задержанного – не изменился даже голос. Вел себя, словно задерживают его через день.

"Он рассказывал свою биографию, как легенду заученную. Все свои 20 мест работы, в которые месяцы куда был принят на работу, когда был уволен. Так четко рассказывал из памяти, что создалось впечатление, будто это легенда", – заметил начальник Авдеевской ОВА.

Есть предположение, что для того, чтобы создать впечатление, что местные до сих пор воюют за какие-то идеи "Новороссии", в недоформирование набирают россиян. Не исключено, что в их числе и представители вражеских спецслужб. Один из таких как раз мог попасть в украинский плен.

С ним будут разбираться спецслужбы Украины.

Виталий Барабаш рассказал, кто воюет на Авдеевском направлении: смотреть видео

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