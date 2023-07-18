Только за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений. Какая ситуация на поле боя, как Вооруженные Силы Украины противостоят врагу читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Туристов отправили в зону боевых действий: в ISW оценили логистические последствия удара по Крымскому мосту

Что происходит на Донбассе

Какая ситуация в районе Бахмута: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге на других участках фронта

Что происходит на Юге: смотрите на карте

Какая ситуация на всех участках фронта: смотрите на карте

Успехи ВСУ по уничтожению врага

Наши Силы обороны продолжают вести наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также, наши защитники уничтожили 3 ударных дрона противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных дронов оперативно-тактического уровня,
– заявили в Генштабе ВСУ.

Также наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • район сосредоточения живой силы противника;
  • две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек";
  • 27 артиллерийских средств на огневых позициях;
  • склад боеприпасов;
  • станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.