В последние дни ситуация накалилась на Купянском направлении. Однако накануне в Минобороны заявили,
наступление врага на Купянском направлении сейчас безуспешен. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.
Смотрите также
ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: как за неделю изменилась карта боевых действий
Кроме Купянского направления, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 18 боевых столкновений.
Обзор ситуации на направлениях фронта На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудару в районе Кисловки, артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области. Карта боев на Купянском направлении На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки оккупантов в районе Богдановки Донецкой области. По данным Минобороны, наши воины продвигаются вокруг Бахмута на южном фланге. В то же время враг нанес авиаудары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Карта боев на Бахмутском направлении На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Карта боев на Марьинском направлении На Авдеевском направлении противник нанес авиаудару в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Силы обороны наступают на Юге На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиаудару в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В Минобороны накануне сообщили, что на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Карта боев на Юге
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных зминений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов.