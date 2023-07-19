В последние дни ситуация накалилась на Купянском направлении. Однако накануне в Минобороны заявили, наступление врага на Купянском направлении сейчас безуспешен. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.

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Кроме Купянского направления, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 18 боевых столкновений.

Обзор ситуации на направлениях фронта

Карта боев на Купянском направлении

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев на Марьинском направлении

Силы обороны наступают на Юге