В последние дни ситуация накалилась на Купянском направлении. Однако накануне в Минобороны заявили, наступление врага на Купянском направлении сейчас безуспешен. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.

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Кроме Купянского направления, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 18 боевых столкновений.

Обзор ситуации на направлениях фронта

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудару в районе Кисловки, артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области.

Карта боев на Купянском направлении

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки оккупантов в районе Богдановки Донецкой области. По данным Минобороны, наши воины продвигаются вокруг Бахмута на южном фланге.



В то же время враг нанес авиаудары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев на Марьинском направлении

На Шахтерском направлении в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиаудары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Карта боев на Шахтерском направлении На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудару в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Силы обороны наступают на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиаудару в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.



В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.



В Минобороны накануне сообщили, что на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Карта боев на Юге На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных зминений.