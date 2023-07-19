В останні дні ситуація загострилася на Куп'янському напрямку. Проте напередодні в Міноборони заявили, наступ ворога на Куп'янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

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Крім Куп'янського напрямку, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

Огляд ситуації на напрямках фронту

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

Сили оборони наступають на Півдні