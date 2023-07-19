В останні дні ситуація загострилася на Куп'янському напрямку. Проте напередодні в Міноборони заявили, наступ ворога на Куп'янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

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Крім Куп'янського напрямку, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

Огляд ситуації на напрямках фронту

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаудару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп'янськ Харківської області.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки окупантів в районі Богданівки Донецької області. За даними Міноборони, наші воїни просуваються довкола Бахмута на південному фланзі.



Водночас ворог завдав авіаударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

На Шахтарському напрямку в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Карта боїв на Шахтарському напрямку На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаудару в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Сили оборони наступають на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаудару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П'ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.



Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.



У Міноборони напередодні повідомили, що на напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне наші оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Карта боїв на Півдні На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.