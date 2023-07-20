Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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Сили оборони наступають на Бахмутському напрямку

Карта боїв у районі Курдюмівки

Карта боїв у районі Авдіївки

Карта боїв у районі Мар'їнки

Ворог хотів відновити втрачене положення, успіхи ЗСУ

Карта боїв на Півдні в районі Малої Токмачки

Яка ситуація на решті напрямків