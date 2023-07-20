Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
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Сили оборони наступають на Бахмутському напрямку
Карта боїв у районі Курдюмівки
Карта боїв у районі Авдіївки
Карта боїв у районі Мар'їнки
Ворог хотів відновити втрачене положення, успіхи ЗСУ
Карта боїв на Півдні в районі Малої Токмачки
Яка ситуація на решті напрямків