Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.
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Силы обороны наступают на Бахмутском направлении
Карта боев в районе Курдюмовки
Карта боев в районе Авдеевки
Карта боев в районе Марьинки
Враг хотел восстановить утраченное положение, успехи ВСУ
Карта боев на Юге в районе Малой Токмачки
Какая ситуация на остальных направлениях