Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

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Силы обороны наступают на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Курдюмовки

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев в районе Марьинки

Враг хотел восстановить утраченное положение, успехи ВСУ

Карта боев на Юге в районе Малой Токмачки

Какая ситуация на остальных направлениях