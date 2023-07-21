Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 32 боевых столкновения.

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Представитель Генештаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что наши воины на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино, Новодаровка – Приютное имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении , под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки на юго-западной окраине Клещиевки. Оккупанты обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

На Запорожском и Херсонском – российские захватчики сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области, впрочем, успеха не имели.

Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Пятихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Из артиллерии обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовщик Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.