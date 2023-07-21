Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 32 боевых столкновения.

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Наступление ВСУ и безуспешные попытки оккупантов

Представитель Генештаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что наши воины на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино, Новодаровка – Приютное имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Кстати говоря Только за сутки ВСУ "минунули" около 700 оккупантов: свежие потери врага

Силы обороны уничтожают врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также украинские защитники уничтожили 1 разведывательную БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта агрессора.