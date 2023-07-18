В своем сообщении она поделилась актуальной информацией с фронта. Замминистра обороны Украины также добавила, что вблизи Бахмута наши защитники продвигаются.

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ВСУ перехватили инициативу возле Купянска

Анна Маляр отметила, что российские захватчики безрезультатно наступают на Купянском направлении. Там ведутся бои. Причем инициатива уже на стороне наших военных.

Она также обратила внимание на ситуацию на южном фланге вокруг Бахмута. Сегодня, как и в предыдущие дни, там фиксировали продвижение защитников Украины.

Если говорить о северном фланге, то там 18 июля шли бои. Российские захватчики не оставляют попыток вернуть позиции, которые они потеряли. Анна Маляр подчеркнула, что нашим военным приходится иметь дело с:

плотным заминированием;

интенсивным огнем со стороны врага.

Наши военные продолжают делать все возможное, чтобы выбить врага с родной земли. Сырский объяснил, почему их продвижение не столь стремительно, как бы этого хотели люди.

Почему ВСУ продвигаются медленнее

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский обратил внимание на немаловажную деталь. По его словам, на Востоке и Юге земля усеяна минами, а также оборонительными заграждениями. Кроме того, российские захватчики там сделали много опорных пунктов.

Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы,

– подчеркнул Сырский.

В то же время Сырский подчеркнул, что у Украины есть одно неоспоримое преимущество. По его словам, говорится о единстве военного руководства, а также доверии между защитниками нашего государства.

Подчеркиваем, что контрнаступление ВСУ – не реалити-шоу. Каждый освобожденный метр дается ценой здоровья и жизней наших защитников. Поэтому ожидать стремительного результата не стоит. Лучшее, что вы можете сейчас делать – поддерживать наших военных. Донатьте! Будьте волонтерами! Распространяйте информацию!