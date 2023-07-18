Тільки протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень. Яка ситуація на полі бою, як Збройні Сили України протистоять ворогу читайте у тексті 24 Каналу.

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Успіхи ЗСУ у знищенні ворога

Наші Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також, наші захисники знищили 3 ударних дрони противника типу "Шахед-136" та 6 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня,
– заявили в Генштабі ЗСУ.

Також наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • район зосередження живої сили противника;
  • дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок”;
  • 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях;
  • склад боєприпасів;
  • станцію радіоелектронної боротьби окупантів.