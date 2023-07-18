Так, за Старомайорск Силы обороны имеют значительное преимущество. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во время брифинга, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В наступлении имеем успех и закрепляемся, – Шершень о ситуации на фронте на Таврическом направлении

ВСУ ведут тяжелые бои за Старомайорское

По словам Шершеня, в зоне усиленного внимания продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы. Там преимущество на украинской стороне.

На сегодняшний день наши защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминирование и меры контрбатарейной борьбы.

На Таврическом направлении продолжается системная работа.

В наступлении имеем определенные успехи и закрепляемся на достигнутых рубежах. В обороне без потерь позиций,

– отметил Шершень.

Он отметил, что вражеские войска свои основные усилия сосредотачивают на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

"Российские оккупационные войска нацелены остановить украинское наступление, разрушить наши планы по деоккупации, чтобы в частности оттянуть резервные силы в район города Авдеевки и Марьинки. Таким образом враг хочет ослабить нашу наступательную мощь", – рассказал Шершень.

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