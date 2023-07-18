Во вторник, 18 июля, в минобороны Великобритании опубликовали ежедневный анализ ситуации российско-украинской войны. Среди прочего, там речь идет о нехватке боеприпасов, возникшей у захватчиков.

Смотрите также ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: как через неделю изменилась карта боевых действий

Снарядный голод у оккупантов

Как отметили в ведомстве, в течение последней недели жестокие бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами продолжались на многих участках фронта.

В частности, на Юге ВСУ продолжают атаки по меньшей мере на двух направлениях и постепенно прорываются в основные рубежи обороны врага.

В этом районе Россия, вероятно, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность огня непрямой наводкой.

Обратите внимание! В МО Британии убеждены, что российское командование, по всей видимости, крайне озабочено уязвимостью своего юго-западного фланга. Собственно, нашим бойцам удалось добиться определенных успехов в районе Антоновского моста в Херсонской области. Они удерживают небольшой плацдарм вблизи этой переправы.

Что происходит на поле боя