У вівторок, 18 липня, у міноборони Великої Британії опублікували щоденний аналіз ситуації подій російсько-української війни. З-поміж іншого, там йдеться про нестачу боєприпасів, яка виникла в загарбників.

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Снарядний голод в окупантів

Як зазначили у відомстві, протягом останнього тижня запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами тривали на багатьох ділянках фронту.

Зокрема, на Півдні ЗСУ продовжують атаки щонайменше на двох напрямках і поступово прориваються до основних рубежів оборони ворога.

У цьому районі Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критичну здатність вогню непрямим наведенням.

Зверніть увагу! У МО Британії переконані, що російське командування, вочевидь, вкрай стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу. Власне, нашим бійцям вдалось досягти певних успіхів в районі Антонівського мосту в Херсонській області. Вони утримують невеликий плацдарм поблизу цієї переправи.

Що відбувається на полі бою