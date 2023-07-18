У вівторок, 18 липня, у міноборони Великої Британії опублікували щоденний аналіз ситуації подій російсько-української війни. З-поміж іншого, там йдеться про нестачу боєприпасів, яка виникла в загарбників.
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Снарядний голод в окупантів
Як зазначили у відомстві, протягом останнього тижня запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами тривали на багатьох ділянках фронту.
Зокрема, на Півдні ЗСУ продовжують атаки щонайменше на двох напрямках і поступово прориваються до основних рубежів оборони ворога.
У цьому районі Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критичну здатність вогню непрямим наведенням.
Що відбувається на полі бою
- Наша армія продовжує відбивати атаки загарбників, зокрема на Донеччині в районах Міньківки, південно-східніше Оріхово-Василівки, південно-східніше Богданівки та біля Іванівського.
- Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники роблять усе можливе, аби не допустити просування наших військ. Однак бійцям Збройних Сил вдається йти вперед та навіть ліквідовувати ворожу техніку за допомогою західної зброї.
- Зокрема, ЗСУ здійснюють наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійцям вдається закріплюються на досягнутих рубежах – вони ведуть заходи контрбатарейної боротьби.