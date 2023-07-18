У вівторок, 18 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про подвиг воїнів 47-ї ОМБР з позивними "Примара", "Кач" та "Бублік". Саме цих троє бійців за допомогою основної бойової машини піхоти M2 "Бредлі" знищили в бою два російські танки.

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M2 "Бредлі" допоміг ЗСУ знищити два танки

Як зазначила Маляр, військові вже знають, що західна техніка є своєрідним магнітом для ворога. Власне, як тільки на передньому рубежі з'являється "Бредлі", окупанти пускають в хід усе, що в них є: від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів.

Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український "Бредлі". Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено.

Як відомо, бойова машина "Бредлі" оснащена важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided). Якраз-таки нею вміло скористався екіпаж.



Українські бійці, що знищили російські танки / фото з телеграму Маляр

На фото вище можна побачити:

зліва – навідника з позивним "Примара";

по центру – командира бойової машини з позивним "Кач".

Разом з тим механіка-водія "Бубліка" на цій світлині немає. Однак він сфотографувався окремо.



Захисник "Бублік", що знищив два російські танки на "Бредлі" / фото з телеграм-каналу Маляр

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