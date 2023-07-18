У Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще щонайменше 710 російських військових. Варто зазначити, що це орієнтовні дані, оскільки складно вести точний підрахунок у місцях активних бойових дій. Тож насправді 200-х окупантів може бути більше.
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Актуальні втрати Росії на війні
З першого дня повномасштабної війни й до 18 липня ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 239010 (+710) осіб,
- танків – 4119 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8051 (+17) од,
- артилерійських систем – 4542 (+38) од,
- РСЗВ – 689 (+4) од,
- засобів ППО – 428 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),
- крилатих ракет – 1273 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27) од,
- спеціальної техніки – 677 (+0).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
В Україні потужно нищать ворога та його техніку
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також, нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.
- До речі, вночі 18 липня Одесу атакували 6 ракет "Калібр" та 21 БПЛА "Шахед". Усі 6 ракет було збито. 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря. Ще 4 БПЛА збито над Миколаївщиною.
- Нагадаємо, що раніше українські Сили протиповітряної оборони збили російський винищувач Су-35 над Чорним морем. Попередньо, він хотів пустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону.