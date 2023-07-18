У Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще щонайменше 710 російських військових. Варто зазначити, що це орієнтовні дані, оскільки складно вести точний підрахунок у місцях активних бойових дій. Тож насправді 200-х окупантів може бути більше.

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Актуальні втрати Росії на війні

З першого дня повномасштабної війни й до 18 липня ЗСУ знищили:

особового складу – близько 239010 (+710) осіб,

танків – 4119 (+4) од,

бойових броньованих машин – 8051 (+17) од,

артилерійських систем – 4542 (+38) од,

РСЗВ – 689 (+4) од,

засобів ППО – 428 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11),

крилатих ракет – 1273 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27) од,

спеціальної техніки – 677 (+0).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

В Україні потужно нищать ворога та його техніку