В ОК "Південь", розповіли що росіяни випустили по Півдню 25 "Шахедів" та 6 ракет "Калібр" з Чорного моря. Ракетна атака була спрямована саме по Одесі.
Дивіться також Південь атакували "Шахедами", по Одесі запустили "Калібри": хронологія 510 дня війни
Скільки ракет вдалося збити
Сили ППО знищили всі ракети, які окупанти випустили по Україні. Щодо "Шахедів" – 21 дрон знищили на підльоті з моря в Одеській області, ще 4 – в небі над Миколаївською.
В ОК "Південь" повідомили, що атака ворога була спрямована на те, щоб виявити та виснажити сили ППО.
Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено "Калібрів",
– мовиться в повідомленні.
У Миколаївській області є влучання
Також у Миколаєві окупанти влучили в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.
Також є наслідки від падіння уламків. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури й кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення зазнав літній чоловік – його госпіталізували до лікарні.
Що відомо про обстріл України 18 липня
- О 0:42 в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях є загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чорного моря. Згодом у регіонах оголосили повітряну тривогу.
- Близько 2 ночі в Миколаєві та Одесі пролунали перші вибухи. В Миколаєві повідомили про пожежу.
- О 02:29 в Повітряних силах оголосили, що відбувається комбінована атака. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях розлітались безпілотники. Натомість у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях виникла загроза застосування балістичного озброєння. Згодом на Харківщині додатково оголосили про атаку безпілотниками.
- О 3:48 У Херсонській та Одеській області попередили про ракетну небезпеку – росіяни запустили "Калібр" з акваторії Чорного моря. За короткий час в Одеській області лунали гучні звуки вибухів. Тепер відомо, що це була робота сил ППО, які успішно збили всі ракети.