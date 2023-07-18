Найважливіші події за 18 липня з фронту та тилу та все, що відбувається на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.

Днем раніше Вибухи на Кримському мосту, падіння Су-25 в Росії: хронологія 509 дня війни

Хронологія подій 18 липня

06:34 В Інституті вивчення війни зазначили, що атака на Кримський міст матиме подальші наслідки для російської логістики на Півдні України. Російські туристи, які втікали з окупованого Криму, ускладнили трафік і російську логістику з півострова в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.

04:48 На окупованій частині Херсонської області росіяни готуються до псевдовиборів – набирає обертів примусова паспортизація населення. Дуже багато випадків насильства проти тих, хто відмовляється від отримання російського паспорта. По селах активно працюють виїзні офіси під супроводом військових.

04:00 Росіяни атакували Одесу ще крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. У місті чули гучні звуки вибухів. Наслідки обстрілу поки що невідомі.

03:30 Росіяни атакували дронами Миколаївську область – на одному з об'єктів виникла досить серйозна пожежа.

02:35 Росіяни випустили "Шахеди" на Південь України – в Одесі працювала ППО.

02:04 На 11-й день після ракетного удару по Львову серед завалів знайшли кота Черчиля. В момент, коли його знайшли, власниця пухнастика Оля була у дворі – вона одразу повезла його до ветеринара. Пухнастик зневоднений, втомлений, але має апетит.

00:30 Колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер сказав, що Україна більш спроможна у військовому плані, ніж більшість членів НАТО. І боронить Україна ті цінності, на яких Альянс і ґрунтується. Тим часом Росія напала, адже "прагне перемогти ці цінності". І Києву необхідно наполягати на членстві в НАТО, адже якщо він застрягне в залі очікування, це дасть Путіну зелене світло для нового нападу