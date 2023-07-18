Найважливіші події за 18 липня з фронту та тилу та все, що відбувається на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.

Днем раніше Вибухи на Кримському мосту, падіння Су-25 в Росії: хронологія 509 дня війни

Хронологія подій 18 липня