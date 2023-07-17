Яка ситуація на фронті, на окупованих територіях та в дипломатії – читайте на сайті 24 Каналу.
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Кремль досі намагається захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Українські військові продовжують кілометр за кілометром звільняти нашу землю.
Яка ситуація на фронті, на окупованих територіях та в дипломатії – читайте на сайті 24 Каналу.
Дивіться також "Бавовна" в Криму та на Луганщині, вибухи в Сумах та Харкові: хронологія 508 дня війни