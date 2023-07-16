Яка ситуація станом на 16 липня у дипломатії та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія досі не полишила спроб окупувати Україну. Проте наші Збройні Сили вибивають ворога з української землі.
Яка ситуація станом на 16 липня у дипломатії та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ просуваються на двох напрямках, росіяни обстріляли Степногірське: хронологія 507 дня війни