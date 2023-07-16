Какая ситуация на 16 июля в дипломатии и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия до сих пор не оставила попыток оккупировать Украину. Однако наши Вооруженные Силы выбивают врага из украинской земли.
Какая ситуация на 16 июля в дипломатии и на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также ВСУ продвигаются по двум направлениям, россияне обстреляли Степногорское: хронология 507 дня войны