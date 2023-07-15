Актуально про ситуацію у дипломатії та динаміку бойових дійна фронті в Україні 15 липня – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться також В України вже може бути більше танків, ніж у Росії: чи дійсно це так і як вплине на наступ ЗСУ 06:20 У Генштабі ЗСУ опублікували ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Згідно з ним, росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення. Більше зі зведення: вночі Росія завдала чергового удару іранськими "Шахедами" та зенітними керованими ракетами по Україні. упродовж доби окупанти атакувализастосувавши 17 "Шахедів" та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "Шахедів". ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України ведуть наступна Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, –йдеться у зведенні. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях. 02:50Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції розповів про масштаби постачання зброї Україні. За 5 років наша держава отримає від ФРН озброєння на 17 мільярдів євро.Шольц вкотре наголосив, що Німеччина – друга після США у підтримці України. 02:19 Заколотнику Євгенію Пригожину Путін знайшов заміну – найманцями може керувати Андрєй Трошев –російськийполковнику відставці. Він – засновник і виконавчий директор "Вагнер Груп".Трошев був начальником штабу групи "Вагнера" під час її попередніх операцій. Наявні дані свідчать про те, що свою роботу він виконував там з грудня 2021 року. 00:57 Росія та Іран продовжують співпрацю у військовій галузі. Тегеран ще рік тому заплатив Москві за літаки Су-35.Втім, винищувачів Москва так і не передала.