Дивіться також В України вже може бути більше танків, ніж у Росії: чи дійсно це так і як вплине на наступ ЗСУ

06:20 У Генштабі ЗСУ опублікували ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Згідно з ним, росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення. Більше зі зведення:

вночі Росія завдала чергового удару іранськими "Шахедами" та зенітними керованими ракетами по Україні.

упродовж доби окупанти атакували застосувавши 17 "Шахедів" та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "Шахедів".

ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– йдеться у зведенні.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.