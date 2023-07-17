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4:57 На Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие". В российских соцсетях поднялась паника. Местные жители слышали взрывы. Известно, что произошло около 145 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края России. Оккупационная "власть" сообщила, что произошло некое "ЧП".

1:05 Россия и Китай начинают совместные морские военные учения. Их якобы проведут ради "безопасности".

00:33 Дональд Трамп заявил, как вынудит Зеленского и Путина к переговорам. По его словам, Зеленскому он сказал бы: "Довольно. Вы должны заключить соглашение". А Путину Трамп собирается угрожать дополнительным вооружением Украины.