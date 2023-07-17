Какая ситуация на фронте, на оккупированных территориях и дипломатии – читайте на сайте 24 Канала.
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Кремль все еще пытается захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Украинские военные продолжают километр за километром освобождать нашу землю.
Какая ситуация на фронте, на оккупированных территориях и дипломатии – читайте на сайте 24 Канала.
Смотрите также "Хлопок" в Крыму и на Луганщине, взрывы в Сумах и Харькове: хронология 508 дня войны