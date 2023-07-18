На Заході вражені, що при наступальних діях в України є менші втрати, ніж у російських окупантів, які перебувають в обороні. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Як зараз діють ЗСУ

Нова тактика Збройних Сил України, за даними NYT, полягає у вимотуванні російських сил артилерією та ракетами великої дальності. При цьому ЗСУ вдається скоротити свої втрати на відміну від російських військ.

В підручниках такого немає. У того, хто наступає – втрати 3:1. А тут навпаки – в України втрати менше ніж у ворога, хоч вона звільняє населені пункти. Це феномен, аномалія в якомусь сенсі,

– зауважив Ігаль Левін.

Військові аналітики на Заході справді дивуються, як таке може відбуватися. Результати на полі бою доводять, що українське командування обрало зараз правильну тактику. Зберігаючи військових та техніку, нищити та виснажувати сили ворога.

"Попри російське ІПСО, цивільні українці мають розуміти, що все відбувається в нелюдських умовах. Це дуже складно, при тому ще й у ворога перевага в авіації. Та й всього на фронті періодично не вистачає", – підкреслив офіцер армії.

Ігаль Левін про шалені втрати окупантів в обороні: дивитись відео

Справи в росіян йдуть погано

Допомога західних партнерів у цій війні грає дуже важливу роль. Завдяки підтримці Заходу та ефективній роботі українських захисників і вдається нищити ворога.

Війна такого масштабу – це війна ресурсів, кількостей та цифр. Вони зараз намагаються контратакувати, перекидати резерви. Якщо це їхні основні сили, то де вони візьмуть ще?,

– зауважив Левін.

Військовий експерт також розповів, що останні два тижні окупанти не використовують бойові машини піхоти. На Півдні вони перекидають живу силу за допомогою легкої техніки. Є великі сумніви, що росіяни не використовують важку техніку, тримаючи її в резерві. Адже є варіант, що важкої техніки в них вже просто немає.

За пів місяця липня Україна задокументовано знищила 250 одиниць техніки, включаючи артилерію й танки. Цифра може бути й більшою.

"Якщо вони за ці пів місяця вони зможуть замість 250 (одиниць – 24 Канал) поставити лише 100, то помалу Україна їх перемелює та вибиває. Ми бачимо, як вони на "нуль" перекидають піхоту легкими, а не важкими машинами, це один із дзвіночків, що методика "перемелювання" працює", – наголосив військовий експерт.

Якщо все надалі йтиме у такому темпі, то для російських окупантів немає гарних новин.

Загальні втрати росіян у війні

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зменшилась на 238 300 осіб, 620 з яких – ліквідували за добу 17 липня. Крім того, ЗСУ знищили: