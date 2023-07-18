На Западе поражены, что при наступательных действиях в Украины есть меньшие потери, чем у находящихся в обороне российских оккупантов. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Как сейчас действуют ВСУ

Новая тактика Вооруженных Сил Украины, по данным NYT, заключается в изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности. При этом ВСУ удается сократить свои потери в отличие от российских войск.

В учебниках такого нет. У наступающего – потери 3:1. А тут наоборот – у Украины потери меньше, чем у врага, хотя она освобождает населенные пункты. Это феномен, аномалия в каком-то смысле,

– заметил Игаль Левин.

Военные аналитики на Западе действительно удивляются, как такое может происходить. Результаты на поле боя доказывают, что украинское командование выбрало правильную тактику. Сохраняя военных и технику, уничтожать и истощать силы врага.

"Несмотря на российское ИПСО, гражданские украинцы должны понимать, что все происходит в нечеловеческих условиях. Это очень сложно, притом еще и у врага преимущество в авиации. Да и всего на фронте периодически не хватает", – подчеркнул офицер армии.

Игаль Левин о безумных потерях оккупантов в обороне: смотреть видео

Дела у россиян идут плохо

Помощь западных партнеров в этой войне играет очень важную роль. Благодаря поддержке Запада и эффективной работе украинских защитников и удается уничтожать врага.

Война такого масштаба – это война ресурсов, количеств и цифр. Они сейчас пытаются контратаковать, опрокидывать резервы. Если это их основные силы, то где они примут еще?

– заметил Левин.

Военный эксперт также рассказал, что последние две недели оккупанты не используют боевые машины пехоты. На Юге они опрокидывают живую силу с помощью легкой техники. Есть большие сомнения, что россияне не используют тяжелую технику, держа ее в резерве. Есть ведь вариант, что тяжелой техники у них уже просто нет.

Через пол месяца июля Украина задокументирована уничтожила 250 единиц техники, включая артиллерию и танки. Цифра может быть и больше.

"Если они за эти полмесяца они смогут вместо 250 (единиц – 24 Канал) поставить только 100, то постепенно Украина их перемалывает и выбивает. Мы видим, как они на "ноль" опрокидывают пехоту легкими, а не тяжелыми машинами, это один из колокольчиков, что методика "перемалывания" работает", – подчеркнул военный эксперт.

Если все будет дальше идти в таком темпе, то для российских оккупантов нет хороших новостей.

Общие потери россиян в войне

С начала полномасштабного вторжения русская армия уменьшилась на 238 300 человек, 620 из которых ликвидировали за сутки 17 июля. Кроме того, ВСУ уничтожили: