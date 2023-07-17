Однако потери российского врага неокончательные. Потому что они еще уточняются.
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Мощные потери России на фронте
С первого дня полномасштабной войны и до 17 июля ВСУ уже уничтожили:
- личного состава – около 238 300 (+620) человек,
- танков – 4115 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8034 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 4504 (+23) ед,
- РСЗО – 685 (+4) ед,
- средств ПВО – 428 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3828 (+8),
- крылатых ракет – 1273 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7059 (+15) ед,
- специальной техники – 677 (+11).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят огромные потери оккупантам
- На Юге Силы обороны за неделю утопили 10 лодок с российскими диверсантами.
- Кроме этого, Силы обороны испепелили: крупнокалиберные пушки "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области, большое количество российских радиоэлектронных станций, которые используются для разведывательных беспилотников.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.
- На днях в сеть выложили видео результативную работу наших пограничников. Им удалось уничтожить блиндаж с российскими захватчиками под Бахмутом.
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что они уничтожили шесть российских военных и два грузовика в селе Великие Копани Херсонской области. Также партизаны знают, где 61 вражеская бригада Херсонской области разместила радиоэлектронную разведку. Партизаны пообещали, что они будут продолжать уничтожать врага, пока последний российский захватчик не покинет Украину.
- К слову, недавно украинские защитники установили новый рекорд. Они уничтожили башни наблюдения российских захватчиков с помощью дронов на расстоянии 9 километров. То, что сделали наши военные – рекорд для FPV дрона-камикадзе.