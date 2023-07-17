Однако потери российского врага неокончательные. Потому что они еще уточняются.

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Мощные потери России на фронте

С первого дня полномасштабной войны и до 17 июля ВСУ уже уничтожили:

личного состава – около 238 300 (+620) человек,

танков – 4115 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 8034 (+8) ед,

артиллерийских систем – 4504 (+23) ед,

РСЗО – 685 (+4) ед,

средств ПВО – 428 (+3) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3828 (+8),

крылатых ракет – 1273 (+0),

кораблей / катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7059 (+15) ед,

специальной техники – 677 (+11).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят огромные потери оккупантам