Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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За неделю на Юге уничтожили 10 лодок с российскими диверсантами

Гуменюк отметила, что в зоне ответственности Сил обороны Юга, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, идет контрбатарейная борьба. Основные достижения украинских защитников – уничтожение потенциала врага.

Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который у врага все еще есть на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок были уничтожены с диверсионно-разведывательными группами,

– заметила спикера.

Кроме этого, Силы обороны испепелили:

крупнокалиберные пушки "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области,

большое количество российских радиоэлектронных станций, используемых для разведывательных беспилотников.

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Общие потери России в войне

По состоянию на утро 16 июля Силы обороны ликвидировали свыше 237 тысяч российских военных. Следует заметить, что реальная цифра потерь врага может быть значительно больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские бойцы превратили в металлолом тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок оккупантов. Самой дорогой потерей Кремля с начала полномасштабного вторжения остается крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: