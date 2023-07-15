Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, военные до сих пор требуют строгой дисциплины. Он может быть требовательным, однако "не издевается над людьми, не подавляет их и не унижает".

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Враг – сильный и коварный

Уход от советского наследия украинских военных еще далек от завершения. По словам Залужного, еще многие кабинеты должны быть изменены. И еще больше изменений придет с новым поколением – с солдатами, которых главнокомандующий ВСУ с гордостью описывает как начитанных и знающих английский язык.

"Жаль, что мы их теряем", – отметил генерал.

После борьбы с внутренним советским идеологическим врагом Залужный столкнулся с внешним, восхваляющим то самое наследие, которое главнокомандующий хотел искоренить. Однако он до сих пор уважает доктрину своего противника.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ читает все, что когда-либо писал российский военачальник, генерал Валерий Герасимов. Он называет эти публикации "очень интересными" и сетует на то, что Герасимов в последнее время ничего не публиковал.

Это враг – враг, который очень умен. Умен и потому коварен. Он до сих пор сильный. Поэтому его следует уважать как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить,

– подчеркнул Залужный.

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