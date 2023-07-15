Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, военные до сих пор требуют строгой дисциплины. Он может быть требовательным, однако "не издевается над людьми, не подавляет их и не унижает".
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Враг – сильный и коварный
Уход от советского наследия украинских военных еще далек от завершения. По словам Залужного, еще многие кабинеты должны быть изменены. И еще больше изменений придет с новым поколением – с солдатами, которых главнокомандующий ВСУ с гордостью описывает как начитанных и знающих английский язык.
"Жаль, что мы их теряем", – отметил генерал.
После борьбы с внутренним советским идеологическим врагом Залужный столкнулся с внешним, восхваляющим то самое наследие, которое главнокомандующий хотел искоренить. Однако он до сих пор уважает доктрину своего противника.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ читает все, что когда-либо писал российский военачальник, генерал Валерий Герасимов. Он называет эти публикации "очень интересными" и сетует на то, что Герасимов в последнее время ничего не публиковал.
Это враг – враг, который очень умен. Умен и потому коварен. Он до сих пор сильный. Поэтому его следует уважать как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить,
– подчеркнул Залужный.
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Украина не будет спрашивать у Запада разрешения, чтобы деоккупировать Крым
- Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "не стесняется своего намерения вернуть Крым". По его словам, как только будет иметь соответствующие средства, обязательно "что-то сделает", чтобы деоккупировать полуостров. Более того, Залужный уверен, что его никто не остановит.
- Также Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские силы могут бить по территории России оружием собственного производства. Ведь союзники нашего государства опасаются эскалации в случае, если Силы обороны будут использовать для нанесения ударов по территории страны-агрессорра западное оружие.
- Кроме того, Залужный отметил, что не должен "спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага". Ведь у него есть сверхважное стремление – спасти свой народ от захватчиков.