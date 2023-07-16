В сеть выложили видео результативную работу наших пограничников. Им удалось уничтожить блиндаж с русскими захватчиками под Бахмутом.
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"Лавы двухсотых" растут
Ролик, снятый с помощью дрона, показал работу по блиндажу врага. Как пишут в ГНСУ, эффектно и эффективно сработала аэроразведка в паре с минометчиками.
Пограничники попали в блиндаж врага под Бахмутом: смотрите видео
Пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом. По меньшей мере 4 захватчика ликвидированы,
– говорят в ГНСУ.
Идут ожесточенные бои
В вечерней сводке Генштаба рассказали о ситуации на фронте. В сообщении отметили, что основные усилия враг сосредоточил на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там идут тяжелые бои. В течение суток зафиксировали 20 боевых столкновений.
Если говорить о Бахмутском направлении, то там наши защитники успешно отбили все атаки врага в районах Орехово-Василевки, Григоровки и Ивановского Донецкая область.
Также зафиксировали, что оккупанты попытались восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки на Донетчине. Но успехов в своих потугах достичь не удалось.
В то же время оккупанты нанесли авиаудар в районе Северного. Также обстреляли артиллерией более 10 населённых пунктов. Среди пострадавших – Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба Донецкой области.
Поскольку мы начали с потерь врага, то ими предлагаем и завершить. Особенно с учетом того, что скоро количество ликвидированных оккупантов будет близко к 240 тысячам.
Потери врага растут
- За прошедшие сутки на тот свет отправили 500 бойцов так называемой "второй армии мира". Общая цифра с начала полномасштабного вторжения – 237 680 оккупантов.
- Кроме того, удалось превратить в лом 4 107 танков, 8 026 боевых бронированных машин, 4 463 артиллерийских систем, 681 РСЗО и 425 средств ПВО.
- Также на балансе вражеской армии не досчитаются 315 самолетов, 310 вертолетов, 3 820 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 273 крылатых ракет, 18 судов, 7 044 автомобилей и автоцистерн и 666 единиц спецтехники.