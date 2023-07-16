Оборонительные усилия россиян включают в себя возведение инженерно-заградительных сооружений, а также мощные удары артиллерийских систем по нашим войскам. Об этом в эфире телемарафона рассказал Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск ВСУ, информирует 24 Канал.

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Украинские силы тщательно готовятся к контрнаступательным действиям

По словам Череватого, украинские силы тщательно готовятся к контрнаступательным действиям на Бахмутском направлении.

Проводили слаживание боевых подразделений и штурмовых групп, проводили их обучение и дообучение, в том числе, как проходить инженерные заграждения врага, включая минные поля. Максимально учитывается все для того, чтобы уберечь личный состав от артиллерийского огня,

– сказал он.

Спикер констатировал, "наш анализ показывает, что наши потери на порядок меньше, чем у врага".

Почему Россия перебрасывает элитные группы

Сергей Череватый прокомментировал переброску российских элитных подразделений на Бахмутское направление. Он подтвердил, что враг пытается усилить свою группировку, однако это "вызвано тем, что мы постоянно наносим им мощные потери".

Спикер пояснил, что россиянам требуется постоянное обновление личного состава, который несет большие потери и в технике, чтобы сохранить динамику. Кроме того, оккупанты пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении.

Поэтому, как сказал Череватый, россияне подтягивают подразделения, в том числе более или менее боеспособные подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковых бригад.

По его словам, там, где не хватает обученных военных, они подтягивают военный армейский резерв, территориальные войска, частные военные компании и так называемые роты "Z".

Спикер подчеркнул, что личный состав – это головная боль для России. Враг пытается пополнить резервы без общей мобилизации, ведь боится ее объявлять ввиду общественно-политических процессов, которые это может повлечь.