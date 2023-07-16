Ділянки перед оборонними опорними пунктами окупантів на Півдні та Сході щільно заміновані. Це головна перешкода під час контрнаступу, зазначає видання.

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Територія щільно замінована

Видання пише, що українським військовим доводиться просуватися вперед пішки, замість того, щоб намагатися прориватися за допомогою бойових машин піхоти й танків, які надали західні союзники.

Ділянки глибиною від 3 до 10 миль (близько 5 – 16 кілометрів) перед основними опорними пунктами російських загарбників були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами та розтяжками.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності розповів, що Україна отримала менше, ніж 15% від усіх саперних та інженерних засобів, які просила в партнерів.

Як пише WP, боротьба України на мінних полях виявила вразливість бронетранспортерів і танків. Зокрема, американських бойових машин "Бредлі" та "Леопардів".

"Ці машини отримали позитивні відгуки від солдатів — навіть після підриву на мінах більшість людей, які перебували в них, виживають, отримавши лише незначні поранення — але вони не змогли самостійно прорвати російську оборону", — зазначає видання.

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Україні необхідне спеціальне дистанційне обладнання для розмінування

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україні потрібне спеціальне дистанційне обладнання для розмінування. Валерій Залужний розповів, що наша держава використовує надані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), але вони також знищуються, а тому їх потрібно багато.

Міністр оборони Олексій Резніков і головком поінформували колег на Заході про нагальну потребу в більшій кількості систем розмінування. Йдеться, зокрема, про торпедні вибухові заряди "Бангалор".

Мінні поля – це одна з проблем, яка впливає на темпи наступу. Це проблема, яку ми бачимо. Чи можна було її вирішити швидше? Можна. Як її можна було б вирішити? Генерал Міллі знає. Інше питання, чи може він у цьому допомогти? Я не знаю,

– заявив Залужний.

Українські воїни розповіли, оскільки систем розмінування дуже мало, вони стали легкою мішенню для російських військ, що пріоритетно завдають ударів по них.

Як зазначає газета, глибина і щільність мінних полів є значною проблемою вздовж південної лінії фронту в Запорізькій області, де окупанти очікували, що ЗСУ підуть в атаку і спробують перерізати сухопутний коридор через окуповану територію, що з'єднує російський кордон з анексованим Кримом.

Командир інженерно-саперного підрозділу 47-ї бригади сказав, що його група отримала наданий Німеччиною протимінний танк Wisent, який вона використовувала попереду. початку контрнаступу в Запорізькій області. Танк і аналогічні радянські зразки успішно розчистили деякі шляхи для підрозділів бригади для першого наступу.

Але зараз їх використання вже неефективне, тому що ворог очікує появи такої техніки, яка буде масивною, яка буде шумною, яку легко побачити і, відповідно, завдати удару,

– наголосив Оскар.

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Ходити з металошукачем – нереально, доводиться повзати, шукаючи міни

Через те, що окупанти за допомогою безпілотників вишукують системи розмінування, аби вразити їх артилерією та ракетами, наші захисники намагаються вручну виконувати роботи з розмінування.

Також сапери розповіли, що ходити з металошукачем нереально, адже вони занадто помітні, а тому доводиться повзати, шукаючи міни.

Це нас дуже сповільнює, тому що робота сапера вимагає часу і спокою. У таких умовах виконувати нашу роботу неможливо,

— сказав командир інженерно-саперного батальйону 128-ї бригади Микола Мороз.

Окрім того, військові країни-терориста скидають із безпілотників міни на ділянки, які вже очистили наші сапери, а позиції, до яких добираються воїни, можуть бути вже заміновані.

Через просування пішки поповнити запаси боєприпасів і евакуювати поранених значно складніше.

"Ми готувалися, але росіяни теж готувалися. Вони розуміють, що інженерне обладнання зараз розв'язує ключову проблему і змінює правила гри, тому хочуть спочатку знищити все це. Я надіслав ще одного листа всім нашим партнерам, щоб зосередитися на цьому прямо зараз", – наголосив Резніков.

Зверніть увагу! Раніше у британській розвідці також підтвердили, що окупанти використовують щільне замінування, аби сповільнити наступ ЗСУ. Так, у деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що Росія, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною.