В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 710 российских военных. Следует отметить, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точный подсчет в местах активных боевых действий. Так что на самом деле 200-х оккупантов может быть больше.
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Актуальные потери России на войне
С первого дня полномасштабной войны и до 18 июля ВСУ уничтожили:
- личного состава – около 239 010 (+710) человек,
- танков – 4 119 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8 051 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 4 542 (+38) ед,
- РСЗО – 689 (+4) ед,
- средств ПВО – 428 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 839 (+11),
- крылатых ракет – 1 273 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 086 (+27) ед,
- специальной техники – 677 (+0).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
В Украине мощно уничтожают врага и его технику
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также, нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.
- Кстати, ночью 18 июля Одессу атаковали 6 ракет "Калибр" и 21 БПЛА "Шахед". Все 6 ракет были сбиты. 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря. Еще 4 БПЛА сбиты над Николаевщиной.
- Напомним, что ранее украинские Силы противовоздушной обороны сбили российский истребитель Су-35 над Черным морем. Предварительно, он хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону.