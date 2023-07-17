У мережі поширюють відео з падінням літака. Штурмовик Су-25 впав у море в годину пік, коли на пляжі відпочивали люди.

Дивіться також На Кримському мосту "надзвичайна подія": свідки чули вибухи, рух закритий

У Росії впав черговий літак

Про падіння літака в Єйську повідомили в обід 17 липня. Оскільки це трапилось у людному місці, в мережі почали швидко з'являтися відео події.

Російські ЗМІ пишуть, що причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність.

На першому відео видно, як Су-25 почав різко спускатися. Відпочивальники на пляжі зрозуміли, що він падає.

Як падав літак: дивіться відео

На другому відео вже видно, як штурмовик "плюхнувся" у воду. Також на кадрах можна побачити парашут – ймовірно, це пілот, який встиг катапультуватися.

Російський Су-25 впав у воду: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилося відео з іншого ракурсу все видно від початку до кінця. Також цікава реакція росіянина вочевидь, йому байдуже на життя пілота. Для нього головне, що він встиг зняти яскраве відео для соцмереж.

Ще одне відео з падінням російського літака:

Пілот помер у кареті швидкої

Пілот встиг катапультуватися, коли літак почав втрачати висоту. Повідомляється, що він впав у воду й зламав собі обидві ноги. Також під час падіння на нього впав купол парашута, заплуталися стропи.

Він наковтався води й мало не потонув. Його ще живим встигли витягнути рятувальники і непритомним доставили на берег. Російського пілота реанімували в кареті швидкої допомоги, проте він таки взяв квиток на "концерт до Кобзона".

Окупанти принагідно повідомляють, що інших постраждалих або руйнувань внаслідок події немає.

"Літакопад" в Росії продовжується: попередні випадки

  • 24 червня поблизу селища Кантемирівка впав російський літак АН-24. Загинули як мінімум 3 людини. Попередньо, його збили вагнерівці.
  • 13 травня у Росії розбились аж 3 авіасудна: 2 гелікоптери і один винищувач Су-34. Не минулося без жертв.
  • 26 квітня у Мурманській області Росії впав російський літак МіГ-31. Він зазнав аварії в районі селища Риж-Губа.
  • 3 квітня у Волгоградській області розбився легкомоторний літак "Бекас". Пілот загинув.