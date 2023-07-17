В сети распространяют видео с падением самолета. Штурмовик Су-25 упал в море в час пик, когда на пляже отдыхали люди.
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В России упал очередной самолет
О падении самолета в Ейске сообщили в обед 17 июля. Поскольку это произошло в людном месте, в сети начали быстро появляться видео происшествия.
Российские СМИ пишут, что причиной падения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.
На первом видео видно, как Су-25 начал резко опускаться. Отдыхающие на пляже поняли, что он падает.
Как падал самолет: смотрите видео
На втором видео уже видно, как штурмовик "плюхнулся" в воду. Также на кадрах можно увидеть парашют – вероятно, это пилот, успевший катапультироваться.
Российский Су-25 упал в воду: смотрите видео
Впоследствии у сети появилось видео с другого ракурса – все видно от начала до конца. Также интересна реакция россиянина – очевидно, ему безразлично жив пилот или нет. Для него главное, что он успел снять яркое видео для соцсетей.
Еще одно видео с падением российского самолета:
Пилот умер в карете скорой
Пилот успел катапультироваться, когда самолет стал терять высоту. Сообщается, что он упал в воду и сломал обе ноги. Также после падения на него упал купол парашюта, запутались стропы.
Он наглотался воды и чуть не утонул. Его еще живым успели вытащить спасатели и без сознания доставили на берег. Российского пилота реанимировали в карете скорой помощи, однако он всё-таки взял билет на "концерт Козбона".
Оккупанты сообщают, что других пострадавших или разрушений в результате происшествия нет.
"Самолетопад" в России продолжается: предыдущие случаи
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- 13 мая в России разбились 3 авиасудна: 2 вертолета и один истребитель Су-34. Не обошлось без жертв.
- 26 апреля в Мурманской области России упал российский самолет МиГ-31. Он потерпел крушение в районе поселка Риж-Губа.
- 3 апреля в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет "Бекас". Пилот погиб.