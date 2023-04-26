Эту новость сразу подтвердили российские СМИ. Они сообщают, что пилоты Миг-31 успели катапультироваться и зацепились за ветки.

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На кадрах, которые появились в сети, видно, как самолет вспыхивает и падает вниз. Заметим, что самолет определенное время в воздухе был охвачен огнем и продолжал взрываться до тех пор, пока не упал. Предварительная причина авиакатастрофы – возгорание двигателя.

По данным росСМИ, пилоты выжили. Миг-31, потерпевший крушение под Мончегорском, упал в озеро. К месту аварии направляются спасатели.

Авиакатастрофа российского МиГ-31: смотрите видео

Справка. МиГ-31 – это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. А МиГ-31К – модификация с возможностью подвеса ракеты "Кинжал". Этот тип ракет оккупанты несколько раз применили для ударов по украинскому тылу. Учитывая, что ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти нереально: средства ПВО засекут их слишком поздно и не успеют отреагировать.

В России падают военные самолеты

Интересно, что это уже не первый случай, когда в России падает Миг-31. К примеру, 2 декабря произошла подобная авиакатастрофа. Российский МиГ разбился в Приморском крае. Истребитель упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в Надеждинском районе. По данным экстренных служб России, экипаж катапультировался. Минобороны России подтвердило информацию, что МиГ-31 потерпел крушение.

В российском ведомстве уже обычно заявляют, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Именно так Россия оправдывала предыдущие авиакатастрофы, которые также уносили жизнь мирных людей.

Вместе с тем, в октябре в России разбились сразу 2 военных истребителя. Первый инцидент произошел 17 октября в Ейске, где разбился военный самолет Су-34. А 23 октября в российском Иркутске разбился еще один истребитель – Су-30 влетел в жилой дом.