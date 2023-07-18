Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал во время брифинга в Military Media Center, что российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Следует отметить, что ВСУ преуспевают в наступлении на двух направлениях на Юге, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

На Таврическом направлении идет системная работа, в наступлении имеем определенные успехи, закрепляемся на достигнутых рубежах. В обороне без потерь позиций,

– заявил Валерий Шершень.

По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях в течение 17 июля было 20 боевых столкновений, только в районе Марьинки – 15 тяжелых штурмов. Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления пояснил, что:

цель российских оккупантов – своими наступательными действиями остановить украинское наступление, разрушить наши планы по деоккупации, чтобы оттянуть резервные силы в район Авдеевки и Марьинки. Так враги хотят ослабить наступательную миссию Украины;

россияне с этой целью одновременно действуют на нескольких точках. В частности, пять таких точек активностей врага на всем фронте. В зоне ответственности группировки "Таврия" – это Авдеевка и Марьинка.

Такая стратегия бесполезна. Акцентируем, что на Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск, в районах города Марьинка и Красногоровки,

– объяснил майор.

ВСУ успешно ликвидируют врагов

Валерий Шершень рассказал, что Россия атаковала более десяти населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожье Кремль сосредотачивает свои усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск, и атаковал из авиации в районе Орехового, обстрелял прифронтовые территории.

Враг 676 раз враг обстрелял наши позиции и прифронтовые населенные пункты в зоне ответственности группировки "Таврия". Потери врага убитыми и ранеными составляют: безвозвратные – 151 оккупант, санитарные – 179 оккупантов. Уничтожена 41 единица вооружения и военной техники,

– заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В то же время Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминирование местности и контрбатарейную борьбу.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокри Ялы – здесь преимущество на нашей стороне", – заявил Шершень.

Спикер добавил, что ВСУ продолжают уничтожать потенциал врага, разрушать их фортификационные и оборонные сооружения, подавлять выдвижение живой силы и огневых средств, поражать пункты управления, средства ПВО и ПРО.

Обратите внимание! Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты подтягивают подкрепление и идут в наступление на Купянском направлении. Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый рассказал, что на Востоке Россия сосредоточила более 100 тысяч личного состава. Подробнее об этом читайте по ссылке.