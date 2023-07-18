Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень розповів під час брифінгу у Military Media Center, що російські загарбники зосереджують основні зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Варто зазначити, що ЗСУ мають успіх у наступі на двох напрямках на Півдні, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку триває системна робота, в наступі маємо певні успіхи, закріплюємося на досягнутих рубежах. В обороні без втрат позицій,

– заявив Валерій Шершень.

За його словами, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом 17 липня було 20 бойових зіткнень, тільки в районі Мар'їнки – 15 важких штурмів. Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що:

мета російських окупантів – своїми наступальними діями зупинити український наступ, зруйнувати наші плани з деокупації, щоб відтягнути резервні сили в район Авдіївки та Мар'їнки. Так вороги хочуть послабити наступальну місію України;

росіяни з цією метою одночасно діють на кількох точках. Зокрема, є п'ять таких точок активностей ворога на всьому фронті. У зоні відповідальності угрупування "Таврія" – це Авдіївка та Мар'їнка.

Така стратегія марна. Акцентуємо, що на Мар'їнському напрямку Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ, в районах міста Мар'їнка та Красногорівки,

– пояснив майор.

ЗСУ успішно ліквідовують ворогів

Валерій Шершень розповів, що Росія атакувала понад 10 населених пунктів. Серед них – Красногорівка, Мар'їнка, Гостре, Веселий Гай та Новомихайлівка Донецької області.

На Запоріжжі Кремль зосереджує свої зусилля, щоб не допустити подальшого просування українських військ, та атакував з авіації в районі Оріхового, обстріляв прифронтові території.

Ворог 676 разів ворог обстріляв наші позиції та прифронтові населені пункти у зоні відповідальності угруповання "Таврія". Втрати ворога вбитими та пораненими складають: безповоротні – 151 окупант, санітарні – 179 окупантів. Знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки,

– заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Водночас Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування місцевості та контрбатарейну боротьбу.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли – тут перевага на нашому боці", – заявив Шершень.

Речник додав, що ЗСУ продовжують нищити потенціал ворога, руйнувати їхні фортифікаційні та оборонні споруди, придушувати висування живої сили та вогневих засобів, уражати пункти управління, засоби ППО та ПРО.

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