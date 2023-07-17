Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у зведенні заявив, що росіяни намагаються зупини наступальні дії біля Бахмута. Для цього вони перекидають підрозділи та йдуть у наступ на інших ділянках фронту.

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Ворог хоче розгромити ЗСУ біля Куп'янська

Сирський заявив, що росіяни активно перекидають в район Бахмута додаткові сили та засоби, аби зупини наступ ЗСУ. Основна частина підкріплення – повітряно-десантні війська.

Окрім того, ворог перейшов у наступ на Куп'янському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на цьому напрямку ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів кількох населених пунктів Харківської області.

Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків,

– повідомив Сирський.

Яка ситуація поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Проте українські захисники мужньо відбивають атаки ворога. Сирський показав відео реального бою, які відбуваються поблизу Кремінної. Кадри зняті на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО.

Кадри бою біля Кремінної / Увага! Чутливий контент, присутня ненормативна лексика (18+)

Росія зосередила на Сході понад 100 тисяч особового складу

Заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону заявив, що ворог зосередив на Лимансько-Куп'янському напрямку дуже потужне угруповування. За його словами, на цій ділянці фронту Росія зібрала понад 100 тисяч особового складу.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше ніж 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ. Для розуміння – на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК,

– заявив Череватий.

Він пояснив, що противник зосереджує такі сили для того, щоб прорвати оборону ЗСУ. Проте наші захисники стійко тримають оборону й не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу. На цьому напрямку Сили оборони постійно завдають втрат ворогу як серед техніки, так і живої сили. Аби й надалі нищити ворога, за словами Череватого, ЗСУ потрібно оновлювати та ротувати свій особовий склад.

"Плюс на тлі того, що вони анонсували ще на початку весни великий стратегічний наступ, їм понад усе хочеться показати хоч якийсь успіх. Тому вони саме на тому напрямку сконцентрували максимум своїх зусиль, щоб показати, що вони знатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутської операції", – пояснив Череватий.