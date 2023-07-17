Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, Сили Оборони утримують ініціативу, проводять наступальні дії й видавлюють ворога, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Сході

Череватий зазначив, що на Східному напрямку в українських військових є дві найактивніших напрямки, це Бахмутський і Лимано-Купʼянський напрямок. Саме на цих напрямках ворог намагається переходити ініціативу в русі.

Ворог намагається контратакувати, посилено наносить артилерійські й авіаційні удари. Проте успіх лишається за українською стороною,

– сказав речник.

Крім того, ворог продовжує атакувати позиції українських захисників і також застосовує всі види ураження. Так, за словами Череватого, окупанти за минулу добу завдали понад 1 150 артилерійських ударів зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ, відбулося 15 бойових зіткнень.

Наші Збройні Сили також відповідали вражали позиції загарбників.

Зокрема, наші військові знищили таку техніку росіян:

5 одиниць автомобільної техніки;

2 самохідні установки;

4 танки;

4 БМП;

2 міномети;

2 БпЛА "Орлан-10";

2 дрони-камікадзе "Куб".

До того ж наші захисники ліквідували 121 окупанта та ще 256 поранили.

Череватий також сказав, що ворог стягує свої резерви до Бахмута і намагається атакувати наших військових. Попри це, українські військові спостерігають за тенденціями ворога, постійно вражають його вогнем і гасять ці спроби контратаку. Відтак за весь останній час у противника успіху не було.

Які успіхи мають ЗСУ у контрнаступі