Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, Сили Оборони утримують ініціативу, проводять наступальні дії й видавлюють ворога, інформує 24 Канал.
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Що відбувається на Сході
Череватий зазначив, що на Східному напрямку в українських військових є дві найактивніших напрямки, це Бахмутський і Лимано-Купʼянський напрямок. Саме на цих напрямках ворог намагається переходити ініціативу в русі.
Ворог намагається контратакувати, посилено наносить артилерійські й авіаційні удари. Проте успіх лишається за українською стороною,
– сказав речник.
Крім того, ворог продовжує атакувати позиції українських захисників і також застосовує всі види ураження. Так, за словами Череватого, окупанти за минулу добу завдали понад 1 150 артилерійських ударів зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ, відбулося 15 бойових зіткнень.
Наші Збройні Сили також відповідали вражали позиції загарбників.
Зокрема, наші військові знищили таку техніку росіян:
- 5 одиниць автомобільної техніки;
- 2 самохідні установки;
- 4 танки;
- 4 БМП;
- 2 міномети;
- 2 БпЛА "Орлан-10";
- 2 дрони-камікадзе "Куб".
До того ж наші захисники ліквідували 121 окупанта та ще 256 поранили.
Череватий також сказав, що ворог стягує свої резерви до Бахмута і намагається атакувати наших військових. Попри це, українські військові спостерігають за тенденціями ворога, постійно вражають його вогнем і гасять ці спроби контратаку. Відтак за весь останній час у противника успіху не було.
Які успіхи мають ЗСУ у контрнаступі
- Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр розповіла про успішні наступальні дії наших військових. Вона зазначила, що від початку контрнаступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.
- Крім того, за минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 квадратних кілометрів української землі. З них 10,9 квадратного метра на Таврійському напрямку, а 7 – на Бахмутському.
- До того ж 16 липня стало відомо про те, що наші військові мають нові успіхи з деокупації територій. Зокрема, ЗСУ взяли під контроль північну частину Старомайорського у Донецькій області.