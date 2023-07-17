Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Як відомо, активізація росіян на цьому напрямку не стала несподіванкою для ЗСУ.
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"Росіяни готувалися до цього наступу з пів року. Це один з пріоритетних напрямків для них через коротке плече постачання техніки, військової амуніції з Росії", – зазначив Світан.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Туди стягнули певну кількість сил і засобів для наступальних дій. Уже кілька тижнів ворог намагається рухатись у напрямку Лимана з Кремінної. Щоб відрізати українські частини від Сіверського Дінця й Осколу, він рухається також з боку Куп'янська.
Сили оборони підготувались до оборони
"Там доволі успішна лінія оборони, зав'язана на висотах й інших природних перешкодах. Я не думаю, що в них буде якась позитивна динаміка", – констатував Світан.
Водночас з усього видно, що росіяни серйозно налаштовані. Їхнє завдання-мінімум – зв'язати українські стратегічні резерви, а завдання-максимум – вичавити наші війська за річки.
Наступ ЗСУ триває: останні новини
- Українські військові продовжують вибивати росіян з нашої держави та деокуповувати її територію. Від початку наступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.
- Зокрема, українські захисники взяли під контроль північну частину Старомайорського на Донеччині. Окупанти намагалися відбити позиції, проте всі спроби були невдалими.
- Як відомо, українські захисники повернули Рівнопіль під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.