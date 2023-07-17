Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Як відомо, активізація росіян на цьому напрямку не стала несподіванкою для ЗСУ.

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"Росіяни готувалися до цього наступу з пів року. Це один з пріоритетних напрямків для них через коротке плече постачання техніки, військової амуніції з Росії", – зазначив Світан.

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Туди стягнули певну кількість сил і засобів для наступальних дій. Уже кілька тижнів ворог намагається рухатись у напрямку Лимана з Кремінної. Щоб відрізати українські частини від Сіверського Дінця й Осколу, він рухається також з боку Куп'янська.

Сили оборони підготувались до оборони

"Там доволі успішна лінія оборони, зав'язана на висотах й інших природних перешкодах. Я не думаю, що в них буде якась позитивна динаміка", – констатував Світан.

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Водночас з усього видно, що росіяни серйозно налаштовані. Їхнє завдання-мінімум – зв'язати українські стратегічні резерви, а завдання-максимум – вичавити наші війська за річки.

Зверніть увагу! За військовою наукою, коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, але його війська в наступальному бойовому порядку – то атака на нього буде контрнаступом. Наступ же відбувається на підготовлену оборону противника. Тому те, що готувала останні місяці армія України, є саме наступом.

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