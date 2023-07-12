Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни вже давно мали на меті просування по лінії Куп'янськ – Лиман.

Читайте також На Сході тривають тяжкі бої, ЗСУ просуваються на Півдні: карта бойових дій 12 липня

У росіян нічого не вийде

Коваленко зазначив, що росіяни хочуть продемонстрували б якусь перемогу з вірогідністю виходу у напрямку Сіверська. Зараз такі дії не допоможуть ворогу на полі бою.

Такі дії ворога мають дві мети: розосередити сили ЗСУ з Півдня та Донецької області на Харківську, Луганську області та показати, що вони здатні наступати.

Російське угрупування на Луганському напрямку одне з найсильніших у країни-агресорки. Однак цього ресурсу недостатньо, щоб захопити всю площу від Куп'янська до Лимана.

Сили оборони України весь цей час також не перебували там просто так. Вони готували лінію оборони. Зустрічати цей тиск ЗСУ готові, розуміючи, що росіяни можуть піти саме на такі кроки, щоб відвертати нашу увагу,

– підкреслив він.

Що відбувається на фронті: останні новини