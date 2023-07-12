Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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Ворог безрезультатно наступає на Сході
Яка ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті
ЗСУ стримували наступ в районі Авдіївки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Мар'їнки: дивіться на карті
ЗСУ закріплюються на Півдні
Карта боїв на Півдні
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Успіхи ЗСУ за добу
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 3 пункти управління,
- 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
- 1 засіб протиповітряної оборони,
- 1 станцію РЕБ противника.