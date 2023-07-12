Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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Враг безрезультатно наступает на Востоке

Какая ситуация вблизи Бахмута: смотрите на карте

ВСУ сдерживали наступление в районе Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация возле Марьинки: смотрите на карте

ВСУ закрепляются на Юге

Карта боев на Юге

Какая ситуация на других участках фронта

Успехи ВСУ в сутки

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 10 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 1 средство противовоздушной обороны,
  • 1 станцию РЭБ противника.