С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 235 530 оккупантов. Однако в Генштабе ранее объясняли, что количество погибших россиян может быть больше, ведь это трудно подсчитать в условиях активных боев.

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Потери врага в технике

танков – 4090 (+1);

боевых бронированных машин – 7990 (+7);

артиллерийских систем – 4402 (+17);

РСЗО – 674 (+2);

средства ПВО – 415 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 310 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33);

крылатые ракеты – 1271 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12);

специальная техника – 647 (+7).



Актуальные потери врага по состоянию на 12 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

В Украине ликвидировали российского генерала

Сегодня (11 июля – 24 Канал) в районе Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже "трехсотили", но он выжил,

– заявил Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя объяснил, что по данным партнеров "хлопок" подстерег врага в гостинице "Дюна" на территории "Приазовкурорта". Там определенное время жило российское военное руководство и недалеко была вражеская ПВО.

Однако генералу, совершавшему военные преступления, ПВО не помогла. Впоследствии в России подтвердили, что гостиницу, в которой жил Цоков, атаковали ракетами Storm Shadow. Подробнее об этом читайте по ссылке.