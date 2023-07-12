С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 235 530 оккупантов. Однако в Генштабе ранее объясняли, что количество погибших россиян может быть больше, ведь это трудно подсчитать в условиях активных боев.
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Потери врага в технике
- танков – 4090 (+1);
- боевых бронированных машин – 7990 (+7);
- артиллерийских систем – 4402 (+17);
- РСЗО – 674 (+2);
- средства ПВО – 415 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 310 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33);
- крылатые ракеты – 1271 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12);
- специальная техника – 647 (+7).
Актуальные потери врага по состоянию на 12 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
В Украине ликвидировали российского генерала
Сегодня (11 июля – 24 Канал) в районе Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже "трехсотили", но он выжил,
– заявил Петр Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя объяснил, что по данным партнеров "хлопок" подстерег врага в гостинице "Дюна" на территории "Приазовкурорта". Там определенное время жило российское военное руководство и недалеко была вражеская ПВО.
Однако генералу, совершавшему военные преступления, ПВО не помогла. Впоследствии в России подтвердили, что гостиницу, в которой жил Цоков, атаковали ракетами Storm Shadow. Подробнее об этом читайте по ссылке.