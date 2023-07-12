З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 235 530 окупантів. Проте в Генштабі раніше пояснювали, що кількість загиблих росіян може бути більшою, адже це важко підрахувати в умовах активних боїв.

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Втрати ворога в техніці

танків – 4090 (+1);

бойових броньованих машин – 7990 (+7);

артилерійських систем – 4402 (+17);

РСЗВ – 674 (+2);

засоби ППО – 415 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 310 (+0);

БпПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33);

крилаті ракети – 1271 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12);

спеціальна техніка – 647 (+7).



Актуальні втрати ворога станом на 12 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В Україні ліквідували російського генерала

Сьогодні (11 липня – 24 Канал) в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 року його вже "трьохсотили", але він вижив,

– заявив Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполя пояснив, що за даними партнерів "бавовна" підстерегла ворога у готелі "Дюна", що на території "Приазовкурорту". Саме там певний час жило російське військове керівництво і недалеко була ворожа ППО.

Проте генералу, який чинив воєнні злочини, ППО не допомогла. Згодом у Росії підтвердили, що готель, в якому жив Цоков, атакували ракетами Storm Shadow. Детальніше про це читайте за посиланням.