Россия сосредотачивает основные усилия на нескольких направлениях на Востоке Украины. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.
Силы обороны под обстрелами сдерживают наступление россиян
Карта боев в районе Новоселовского
Силы обороны отразили атаку в районе Керамика: карта боев
Карта боев за Марьинку
Карта боевых действий в районе Новомихайловки
Силы обороны продвигаются на Юге
Карта боевых действий на Юге Украины
Силы обороны нанесли удары по оккупантам
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.