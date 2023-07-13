Россия сосредотачивает основные усилия на нескольких направлениях на Востоке Украины. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

Силы обороны под обстрелами сдерживают наступление россиян

Карта боев в районе Новоселовского

Силы обороны отразили атаку в районе Керамика: карта боев

Карта боев за Марьинку

Карта боевых действий в районе Новомихайловки

Силы обороны продвигаются на Юге

Карта боевых действий на Юге Украины

Силы обороны нанесли удары по оккупантам

  • Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.