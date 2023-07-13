Росія зосереджує основні зусилля на декількох напрямках на Сході України. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.
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На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.
Сили оборони під обстрілами стримують наступ росіян
Карта боїв у районі Новоселівського
Сили оборони відбили атаку в районі Кераміка: карта боїв
Карта боїв за Мар'їнку
Карта бойових дій в районі Новомихайлівки
Сили оборони просуваються на Півдні
Карта бойових дій на Півдні України
Сили оборони завдали ударів по окупантах
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.