Росія зосереджує основні зусилля на декількох напрямках на Сході України. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

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На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Сили оборони під обстрілами стримують наступ росіян

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Новоселівського

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаудару біля Пантелеймонівки на Донеччині. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Сили оборони відбили атаку в районі Кераміка: карта боїв

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Ворог завдав авіаудару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв за Мар'їнку

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли кількох населених пунктів Донецької області.

Карта бойових дій в районі Новомихайлівки

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.

Сили оборони просуваються на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.



Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта бойових дій на Півдні України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Сили оборони завдали ударів по окупантах