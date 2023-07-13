Росія зосереджує основні зусилля на декількох напрямках на Сході України. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

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На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Сили оборони під обстрілами стримують наступ росіян

Карта боїв у районі Новоселівського

Сили оборони відбили атаку в районі Кераміка: карта боїв

Карта боїв за Мар'їнку

Карта бойових дій в районі Новомихайлівки

Сили оборони просуваються на Півдні

Карта бойових дій на Півдні України

Сили оборони завдали ударів по окупантах

  • Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.